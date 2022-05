Inter, Conte rimane al Tottenham e punta Bastoni! Summit con Paratici

L’Inter lavora al mercato in entrata e in uscita oltre ad attendere la risposta di Ivan Perisic sulla nuova offerta di rinnovo (vedi articolo). Proprio il croato è tra i primi nomi sulla lista di Conte che secondo il Daily Mail punta fortissimo anche Bastoni

LISTA – L’Inter lavora al mercato in entrata ma deve anche fare i conti con il forte interesse del Tottenham per due big nerazzurri, vale a dire Ivan Perisic e Alessandro Bastoni. Secondo il Daily Mail, gli Spurs sono convinti che Antonio Conte non andrà via ma per scacciare qualsiasi tipo di rischio hanno intenzione di assecondare le sue richieste. Secondo il noto quotidiano inglese, Conte e Fabio Paratici si trovano in Italia dove si incontreranno per pianificare le future mosse di mercato. La priorità si chiama appunto Bastoni: è lui la prima scelta per la difesa. Le alternative possibili sono Pau Torres del Villarreal e il difensore della Red Bull Lipsia, Josko Gvardiol. Anche Perisic è in cima alle richieste di Conte ma prima va chiarita la situazione rinnovo con l’Inter. Il club nerazzurro ha infatti rilanciato aumentando l’offerta, ora tocca a Perisic dare la sua risposta definitiva.