Inter, Conte promuove Candreva e Young! Un dubbio e tre nomi in lista

L’Inter sulle fasce valuta sia i nomi per il futuro che quelli già in rosa. Secondo quanto rivelato da “gazzetta.it”, Conte ha già promosso due e messo in dubbio tre. Per quanto riguarda i nuovi acquisti, occhio alla trattativa Lautaro Martinez con il Barcellona

PROMOSSI E BOCCIATI – L’Inter sulle fasce valuta a 360 gradi: non solo i nomi futuribili ma anche quelli già in rosa. Antonio Conte ha promosso due nerazzurri, vale a dire Antonio Candreva e Ashley Young. Il primo, dopo una prima parte di stagione ad alti livelli, firmerà un rinnovo fino al 2022. Il secondo ha convinto fin dalla prima apparizione e ha firmato fino a fine stagione. Il club nerazzurro ha però la possibilità di allungare unilateralmente l’accordo per un altro anno e lo farà. Per quanto riguarda Victor Moses, giunto in prestito a gennaio, si dovrà discutere con il Chelsea: il suo riscatto costa 12 milioni di euro, probabile che l’Inter chieda un nuovo prestito. Conte sembra aver tracciato anche il futuro di Cristiano Biraghi e Kwadwo Asamoah: il primo farà ritorno a Firenze e il secondo saluterà Milano.

PRESCELTI – Per quanto riguarda i nomi del futuro, quelli in lista sono tre: Emerson Palmieri, Semedo e Junior Firpo. L’italo brasiliano, ex Roma, è il preferito di Conte, che lo ha già allenato al Chelsea per sei mesi. Sul taccuino di Steven Zhang spiccano i nomi dei due talenti del Barcellona, che potrebbero rientrare nell’affare Lautaro Martinez. Sono loro, infatti, i prescelti dell’Inter.

Fonte: gazzetta.it – Carlo Angioni