Inter, contatti in corso con il Parma! Si parla di mercato – Sky

L’Inter, si legge su Sky Sport, ha visto a cena l’uomo mercato del Parma. Nell’incontro di questa sera, presente anche Beppe Marotta.

INCONTRO – Con l’Inter che ha chiuso la casella legata all’allenatore e al suo staff, si inizia a parlare anche di mercato. Ufficializzato l’arrivo di Cristian Chivu, i nerazzurri – come raccolto da Sky Sport – hanno avviato i primi contatti con il Parma. Come confermato da Gianluca Di Marzio, sia Beppe Marotta che Piero Ausilio insieme a Baccin, hanno visto in un hotel del centro Federico Cherubini, uomo mercato del Parma. Sul tavolo delle eventuali trattative, ci sono i nomi di Giovanni Leoni e Bonny. Entrambi i giocatori del Parma sono da tempo nel mirino dell’Inter, e adesso con Chivu a Milano i contatti potrebbero essere più semplici.