Inter congela l’affare Kumbulla, la Lazio prova a bruciarla – Sky

Marash Kumbulla Verona

Marash Kumbulla è sempre un obiettivo di mercato dell’Inter, ma i nerazzurri hanno al momento congelato l’affare permettendo il ritorno della Lazio sul difensore italo-albanese del Verona. Il punto di Fabrizio Romano per “Sky Sport 24”

LAZIO TORNA SUL GIOCATORE – L’Inter ha congelato l’affare Kumbulla permettendo il ritorno della Lazio: «L’Inter nel frattempo ha dovuto congelare anche il discorso, oggi non può chiudere Kumbulla, ha preso tempo e c’è la possibilità che si inseriscano altri. La Lazio ci sta pensando seriamente, il Verona parte da 25 milioni con tanti bonus e non è facile, ma la Lazio è sul giocatore come diversi club di Premier League».