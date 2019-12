Inter, conferme sul piano B se Marcos Alonso dovesse saltare: ecco chi è

Condividi questo articolo

Arrivano conferme da “Sky Sport” sull’alternativa a Marcos Alonso, qualora l’Inter non dovesse raggiungere l’accordo economico col Chelsea. QUI vi avevamo lanciato l’indiscrezione sul piano B, ma la situazione è destinata ad evolversi nei prossimi giorni. Ecco di chi si tratta.

PIANO B – L’Inter vuole cautelarsi e vira su Marcos Acuña, esterno sinistro classe 1991 in forza allo Sporting Lisbona. Il nome dell’argentino, da tempo nel giro della Nazionale di Lionel Scaloni, è saltato fuori alla luce delle difficoltà lungo la strada che porta a Marcos Alonso. Il Chelsea, detentore del cartellino dello spagnolo, ha sparato alto ai primi approcci di Giuseppe Marotta. Ecco perché i nerazzurri vorrebbero cautelarsi in attesa di capire quanto i Blues siano disposti a trattare. L’Inter non vorrebbe farsi cogliere impreparata, in quanto Antonio Conte avrebbe richiesto un esterno mancino in grado di offrire maggiori garanzie rispetto a Cristiano Biraghi e Kwadwo Asamoah. I prossimi giorni, con l’apertura ufficiale del mercato, potrebbero rivelarsi decisivi per capire le intenzioni del Chelsea e la reale possibilità di arrivare ad Acunña, controfigura del sogno Marcos Alonso.

Fonte: Sky Sport