Inter, tanta concorrenza per Dia: la Salernitana fissa il prezzo − CdS

CONCRETEZZA − Con la stagione ormai alla fine, iniziano a circolare anche le prime voci di calciomercato. L’Inter in particolare, viste le situazioni di Romelu Lukaku a fine prestito e Joaquin Correa che non convince, è alla ricerca di nuovi attaccanti. La soluzione per i nerazzurri potrebbe trovarsi già nel campionato italiano dove quest’anno ha segnato la bellezza di 15 gol. Il calciatore in questione è il senegalese in forze alla Salernitana Boulaye Dia. Arrivare all’attaccante non è però così semplice. La Salernitana dovrebbe riscattarlo dal Villarreal per 12 milioni di euro, per poi cercare di rivenderlo intorno a 35 milioni. In Serie A, oltre all’Inter, si sarebbero fatte avanti anche il Milan e la Juventus, mentre dalla Premier League West Ham e Wolverhampton. La presenza di queste due squadre fa propendere la bilancia verso la destinazione inglese, proprio perché queste dispongono di una maggiore potenza economica. L’unica strada che sembra percorribile per i club nostrani è quella di concretizzare subito anticipando la concorrenza. Percorso che in questo momento sembra orientata a seguire solo la Fiorentina.

Fonte: Corriere dello Sport – Francesco Gensini