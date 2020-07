Inter concentrata su Young e Moses: potrebbero salutare dopo Inter-Getafe – TS

L’Inter secondo quanto riportato da “Tuttosport” potrebbe salutare Ashley Young e Victor Moses dopo la sfida contro il Getafe. Per questo motivo Beppe Marotta vorrebbe trovare una soluzione per tenerli almeno fino al termine della stagione.

YOUNG E MOSES – Oltre il mercato, Beppe Marotta è concentrato riguardo la situazione legata ad Ashley Young e Victor Moses: secondo il quotidiano di Torino i due potrebbero salutare l’Inter dopo la sfida di Europa League contro il Getafe. Così facendo, se l’Inter dovesse raggiungere la fase finale della competizione, Antonio Conte non avrebbe la possibilità di ruotare gli esterni a partita in corso: “una stortura che l’UEFA non ha normato, quindi l’unica strada per mettere le cose a posto è la diplomazia”.

