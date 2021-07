Inter, con Nainggolan via assalto a Nandez. Scamacca vice-Lukaku – SM

L’Inter è al lavoro sul mercato e vuole puntellare i reparti cardine degli schemi di Simone Inzaghi. Il nuovo tecnico chiede due esterni ma i nerazzurri hanno bisogno anche di un attaccante per fare il vice-Lukaku.

ALL IN SU NANDEZ – Per la fascia destra il nome più caldo, vista la pista raffreddata di Hector Bellerin, è quello di Nahitan Nandez del Cagliari. Il giocatore uruguaiano piace all’Inter con la società nerazzurra che lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. Come riportato da ‘Sport Mediaset’ e dal giornalista Marco Barzaghi, l’Inter lo vuole prendere e per farlo serve sbloccare la trattativa per portare Radja Nainggolan in Sardegna. «L’Inter lavora per la buonuscita di Nainggolan con i nerazzurri che offrono al belga 1.2 milioni di euro mentre il giocatore ne chiede 2. Con lo stipendio del ninja in meno l’Inter potrebbe definitivamente affondare per Nandez che vuole solo l’Inter. Salgono le quotazioni di Gianluca Scamacca (vedi articolo) come vice-Lukaku. L’Inter continua a monitorare la pista che porta ad Alex Telles del Manchester United per la fascia sinistra. Settimana prossima è atteso anche il ritorno di Lukaku che invece di raggiungere la squadra negli usa a Miami lo farà ad Appiano Gentile».

FONTE – Sport Mediaset