Inter, con il Torino possibile asse di mercato: Nainggolan e Izzo i nomi

Nainggolan (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

L’Inter valuta la cessione di Radja Nainggolan a gennaio ma non al Cagliari. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset” il Torino si sarebbe fatto avanti per il centrocampista belga. I due club però da tempo ragionano su un possibile scambio e Armando Izzo interessa ad Antonio Conte.

SEMPRE MERCATO – Inter e Torino potrebbe essere il prossimo asse di mercato in vista della sessione invernale. Il club granata valuta l’acquisto in prestito di Radja Nainggolan, inutilizzato al momento da Antonio Conte. Al tecnico nerazzurro però piacerebbe Armando Izzo, perfetto per la difesa a tre nerazzurra. I due club parlano da tempo, con un possibile scambio già programmato per gennaio con Matìas Vecino. I due club ne parlano continuamente, mentre per quanto riguarda il centrocampista belga, sempre secondo “Sportmediaset”, il Torino sarebbe frenato dall’ingaggio elevato (4,5 milioni a stagione). Presto i due club torneranno a parlare per entrambe le trattative.