Inter, con Handanovic rinnova anche Cordaz! Fondamentale per un motivo – TS

L’Inter ha trovato l’accordo definitivo con Samir Handanovic per il rinnovo di contratto. Con lui, secondo Tuttosport, rinnoverà anche Alex Cordaz! Fondamentale per un motivo ben preciso.

ALTRO RINNOVO – Non solo Simone Inzaghi e Samir Handanovic. L’Inter prepara il rinnovo di contratto anche per Alex Cordaz, terzo portiere della squadra. Nonostante nella stagione appena conclusa l’estremo difensore non abbia collezionato alcuna presenza, il suo passato nella Primavera nerazzurra è fondamentale per il discorso liste, oltre al saper far gruppo. La scrivania al Crotone dovrà attendere.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna

