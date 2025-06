Inter, per completare il mercato servirà cedere uno per reparto: i nomi in uscita – CdS

L’Inter continua a lavorare sul fronte mercato con l’obiettivo di regalare almeno un rinforzo per ruolo a Cristian Chivu. Per farlo, però, la dirigenza dovrà lavorare anche sul mercato in uscita: ecco tutti i nomi di giocatori che secondo il Corriere dello Sport potrebbero salutare.

UNO PER RUOLO – L’uscita di Sebastiano Esposito, destinato a trasferirsi al Parma, potrebbe essere la prima mossa ufficiale dell’estate nerazzurra sul fronte cessioni. Una cessione a titolo definitivo, slegata formalmente dall’affare Bonny, ma che di fatto aiuta l’Inter a liberare spazio e a generare risorse utili per proseguire il mercato in entrata. L’addio dell’attaccante classe 2002 segue quelli già annunciati di Arnautovic e Correa, i cui contratti non sono stati rinnovati. Ma per completare la rosa in vista della nuova stagione, serviranno ulteriori operazioni in uscita. Il motivo non è solo economico, ma numerico. L’attuale rosa nerazzurra, infatti, conta già un numero considerevole di elementi, soprattutto a centrocampo, dove con l’arrivo di Petar Sucic il gruppo è salito a sette giocatori senza che nessuno sia ancora partito. Proprio in mediana si concentrano molte delle incertezze. Hakan Calhanoglu, Davide Frattesi e Kristjan Asllani sono i tre nomi più “caldi” in chiave mercato. Almeno due di loro, in base agli sviluppi delle prossime settimane, potrebbero essere sacrificati. In tal caso, si aprirebbe la porta a un nuovo innesto, con l’Inter pronta a cogliere eventuali occasioni.

Inter, chi entra e chi esce: gli obiettivi di mercato

ALTRI REPARTI – Situazione simile anche in attacco, dove il futuro di Mehdi Taremi appare in bilico. Se l’iraniano dovesse partire, il club nerazzurro non esiterebbe a lanciarsi all’assalto di Rasmus Højlund, nome che intriga molto la dirigenza per il suo profilo giovane e internazionale. In difesa, infine, restano i dubbi legati a Bisseck e Acerbi. Uno dei due potrebbe salutare, aprendo la strada all’arrivo di un altro centrale. Il nome in cima alla lista è quello di Giovanni Leoni del Parma, già seguito anche dal Milan. L’alternativa resta Mosquera, profilo più esperto ma meno “verde”. Con la prima parte del mercato avviata tra nuovi arrivi e trattative avanzate, per l’Inter ora è il momento delle scelte: sfoltire per colpire ancora.

Fonte: Pietro Guadagno – Corriere dello Sport