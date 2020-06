Inter, comincia il pressing per il rinnovo di Lautaro Martinez. L’offerta – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” sottolinea la volontà di Marotta di intavolare al più presto una trattativa per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. C’è già un piano d’offerta da parte dell’Inter, ma non mancano sondaggi sulle possibili alternative

CONTROPIEDE – “L’Inter ha intenzione di fare una chiamata ai rappresentanti di Lautaro Martinez dopo il 7 luglio“. L’obiettivo è fissare un appuntamento per il rinnovo di contratto dell’argentino. Secondo il “Corriere dello Sport”, “Giuseppe Marotta vorrebbe presentare un’offerta da 5 milioni netti all’anno, a salire più bonus. Si arriverà ad un massimo di 6 milioni premi esclusi“. La differenza, rispetto all’offerta del Barcellona, resta molto ampia: i blaugrana avevano convinto Lautaro Martinez con un ingaggio da 10 milioni annui. Ma la situazione è radicalmente cambiata rispetto a qualche settimana fa.

DOPPIA PARTITA – Già, perché è vero che l’Inter sta iniziando a cullare ottimismo sul rinnovo, ma al tempo stesso Marotta gioca sul tavolo delle alternative puntando in alto. “Antonio Conte – scrive il “Corriere” – stravede per Andrea Belotti e lo vorrebbe in coppia con Romelu Lukaku“. Ma Urbano Cairo risponde picche e senza una richiesta esplicita del ‘Gallo’ difficilmente lo lascerà partire. Si rivaluta dunque la candidatura di Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal. Secondo il “Corriere dello Sport” basterebbero 25-30 milioni per strapparlo ai Gunners, con cui il gabonese andrà in scadenza nel 2021. L’ex Saint-Étienne è appetito anche dal Barcellona, qualora si complicasse la pista Lautaro Martinez. Occhio ad Anthony Martial, più indietro l’affascinante (e costosa) ipotesi Gabriel Jesus.

Fonte: Corriere dello Sport