Inter, colpo last minute a centrocampo? Vecino la chiave – GdS

L’Inter, secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, potrebbe fare un colpo last minute a centrocampo. Antonio Conte vorrebbe un centrocampista con le caratteristiche di Arturo Vidal, che sembrerebbe ormai sfumato. Per farlo però, i nerazzurri dovranno cedere però Matìas Vecino.

SITUAZIONE A CENTROCAMPO – L’Inter con l’arrivo di Christian Eriksen potrebbe regalare ad Antonio Conte un ulteriore colpo a centrocampo, e la cessione di Matìas Vecino potrebbe essere la chiave per un acquisto last minute. Le caratteristiche sono ormai note da tempo: esperienza, duttilità, e soprattutto forza fisica. Il primo tempo fatto era quello di Arturo Vidal, ma il cambio dell’allenatore del Barcellona a stagione in corso hanno modificato i piani nerazzurri. La dirigenza negli ultimi giorni stava valutando anche il nome di Frank Kessie, con la possibilità di fare uno scambio con Matteo Politano, ma il Milan ha detto no. L’Inter inoltre ha provato a proporre il centrocampista uruguaiano al Napoli per uno scambio con Allan, ma l’affare non è più andato in porto. Sfumate le ipotesi scambio dunque i nerazzurri dovranno provare a piazzare Vecino nel caso in cui volessero far entrare un nuovo centrocampista.