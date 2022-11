Inter, Colidio resta al Tigre? Presidente Melaraña: «Si lavora per rinnovo!»

Quasi terminato il prestito del talento dell’Inter Facundo Colidio al Tigre. Intervistato a Radio La Red, il presidente del club argentino Ezequiel Melaraña, esprime però positività su una sua ulteriore permanenza.

OTTIMISMO TIGRE − Il giovane talento dell’Inter Facundo Colidio, è ormai in prestito al Tigre da gennaio del 2022. Prestito che terminerà però il 31 dicembre, e che fa nascere già le prime speculazioni sul suo imminente futuro. L’attaccante classe 2000 è infatti finito nel mirino di molte squadre, le quali potrebbero offrire ai nerazzurri molteplici soluzioni. Proprio di questa situazione ha parlato il presidente del club argentino Ezequiel Melaraña in un’intervista concessa a Radio La Red. Le sue parole: «Il prestito di Colidio terminerà entro fine dicembre. Il ragazzo è desiderato da molti club, ma io sono molto fiducioso. Stiamo già lavorando con l’Inter e quasi certamente il prestito verrà rinnovato per ulteriori 6 mesi. Sicuramente i nerazzurri riceveranno altre proposte, ma lui sta bene con noi. Ovviamente ha ben altre ambizioni di mercato, ma ciò avverrà probabilmente per giugno».