Inter col mercato difensivo: il rinnovo di Brozovic tra le prioritÃ  – SM

Inter col mercato difensivo: il rinnovo di Brozovic tra le priorità – SM

L’Inter dovrà pensare anche a un mercato difensivo per proteggere i suoi gioielli ambiti dalle big europee. Tra questi Marcelo Brozovic, presto si lavorerà per rinnovare il contratto del centrocampista croato

Non ci sono solo i soliti Lautaro Martinez e Milan Skriniar tra i big dell’Inter nel mirino delle grosse squadre europee. Secondo “Sport Mediaset” i nerazzurri saranno costretti a un vero e proprio mercato “difensivo” per non farsi saccheggiare dalle big del Continente e tra le priorità c’è quella di trattenere Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha infatti una clausola di rescissione da 60 milioni, abbordabile anche in tempi di crisi Coronavirus e il Liverpool sarebbe parecchio interessato. Per questo motivo presto si entrerà nel vivo del lavoro per un rinnovo del contratto che elimini tale clausola e permetta all’Inter di trattenere un giocatore che in questi ultimi anni si è rivelato fondamentale per gli equilibri del centrocampo nerazzurro.