Inter ci prova per Zaccagni. Pronta una contropartita per il Verona?

L’Inter segue ormai da tempo il centrocampista venticinquenne del Verona, che in questa stagione si sta mettendo in mostra nel ruolo di trequartista. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset”, la richiesta del club non è esagerata, e l’Inter valuta una contropartita (già pronta).

CONTROPARTITA – L’Inter proverà ad affondare il colpo per Mattia Zaccagni, centrocampista del Verona capace di ricoprire più ruoli del centrocampo ma non solo: da Juric è stato utilizzato anche da falso nove e da seconda punta. Un centrocampista in perfetto stile Antonio Conte, per intenderci. La richiesta del Verona non è esagerata: 10 milioni. Per cui l’Inter potrebbe decidere di inserire Federico Dimarco, attualmente in prestito (per la seconda volta) proprio al Verona (valutato circa 3 milioni).

Fonte: Sportmediaset.