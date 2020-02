Inter-Chong, ci siamo. Se Lautaro Martinez parte pronti due nomi – GdS

Inter in versione sempre più Premier League. Dopo Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, Ashley Young, Victor Moses e Christian Eriksen, i nerazzurri – secondo la “Gazzetta dello Sport” -, sono pronti a chiudere anche per il giovane olandese Tahith Chong. Due nomi anche nel caso in cui dovesse partire Lautaro Martinez.

CHONG VICINO – L’Inter è vicina a Tahith Chong, centrocampista esterno in scadenza con il Manchester United, ha deciso di non rinnovare il suo contratto con i Red Devils: “anche per i rapporti non proprio eccellenti con il tecnico Solskjaer. Nei ripetuti incontri con il suo agente, Sinouh Mohamed, Marotta e Ausilio sono arrivati a formulare una proposta che si è tramutata in una stretta di mano significativa. Il club nerazzurro ha offerto a Chong un contratto di cinque anni, per un ingaggio medio da due milioni netti a stagione. Lo stipendio è ovviamente a salire: parte da una base inferiore ai due milioni, per superarla più avanti. Il più è fatto, l’Inter sente di avere il giocatore in pugno”.

DUE NOMI – A proposito di Premier League, l’Inter tiene gli occhi aperti anche sul fronte Pierre-Emerick Aubameyang nel caso in cui dovesse arrivare l’offerta importante per Lautaro Martinez: “Il rischio che sull’argentino si scateni una corsa di diversi top club europei è concreto. Non c’è solo il Barcellona, il Toro piace anche al Manchester City e i suoi agenti hanno ricevuto chiamate da entrambi i club. Sondaggi veri, non solo chiacchiere. L’Inter non può che aspettare per intavolare un’eventuale trattativa per il rinnovo: la clausola da 111 milioni ha valore nei primi 15 giorni di luglio”. L’attuale attaccante dell’Arsenal, ha un contratto in scadenza nel 2021 con una valutazione di 70 milioni (acquistato per circa 64). L’Inter aveva già chiesto informazioni in passato quando sembrava complicarsi l’operazione Romelu Lukaku. L’altro nome invece è quello di Dries Mertens, grande amico del centravanti belga dell’Inter: “è in scadenza col Napoli, il belga spinge un giorno sì e l’altro pure per raggiungere Milano, senza per il momento trovare sponde nerazzurre”.