Inter, chiusa definitivamente una cessione! Accordo di massima

L’Inter sta per chiudere definitivamente una cessione importante per le casse. Trovato un accordo di massima secondo Fabrizio Romano, i dettagli di seguito.

FOCUS – In questo momento l’Inter sta lavorando in particolare sulle entrate, una su tutte quella di Ademola Lookman. Il nigeriano attira l’attenzione ed è un caso che va risolto al più presto per avere il giocatore richiesto esplicitamente da Cristian Chivu. Lui però non è l’unico tema da prendere in considerazione, perché la dirigenza ha a che fare con diverse questioni spinose in uscita. La prima riguarda Hakan Calhanoglu, che però il 23 luglio sarà regolarmente ad Appiano Gentile. Giuseppe Marotta lo ha confermato poco fa ed esclude la possibilità che ci sia un caso intorno al giocatore. Non ci sono Galatasaray e Fenerbahce, non c’è nemmeno un club turco che entra nel vivo di un’eventuale trattative. Solo voci, anche fastidiose.

CESSIONE – Oggi però l’Inter ha portato avanti un’altra cessione ed è quella di Aleksandar Stankovic. Il giovane centrocampista, che nella scorsa stagione ha giocato in Svizzera al Lucerna, passerà presto al Club Brugge. Accordo verbale di massima tra le due società, i dettagli sono in fase di definizione poi sarà tutto pronto. L’Inter ha ottenuto sia la percentuale sulla futura rivendita che una clausola per il riacquisto del calciatore già atteso in Belgio.