Inter, chieste informazioni per un centrocampista dall’Olanda!

Si aggiunge un nome alla lunga lista di centrocampisti che l’Inter sta seguendo per il post-Hakan Calhanoglu. La notizia arriva da TEAMTalk in Inghilterra.

CESSIONE – L’Inter sta pianificando il suo futuro in caso di cessione di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista spinge per l’addio verso il Galatasataray, ma ora ha la priorità assoluta per Victor Osimhen del Napoli. Il club turco perciò se la prende con calma, la dirigenza nerazzurra non vuole aspettare a lungo e vorrebbe risolvere la situazione in breve tempo. L’obiettivo è quello di comprare subito l’eventuale sostituto per garantire a Cristian Chivu la presenza di un centrocampista durante il ritiro.

Inter, un altro centrocampista in lista!

ALTRO NOME – Oltre a Ederson dell’Atalanta, Richard Rios del Palmeiras e Nicolò Rovella della Lazio spunta fuori un altro nome dall’Inghilterra. Secondo TEAMTalk si tratta di Quinten Timber, centrocampista del Feyenoord alle prese però con un infortunio al ginocchio. Il giocatore è un classe 2001 e ha il contratto in scadenza nel 2026. Il Feyenoord, nonostante questo, chiede comunque 25 milioni di euro e Timber ha già ricevuto l’interesse sia del Manchester United che del Newcastle. Finora nessun club è andato oltre i primi colloqui ma potrebbero presto esserci nuovi aggiornamenti a riguardo.