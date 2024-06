Inter, chi sarà il vice Sommer? 2 opzioni! Incontri in sede per un attaccante – Sky

L’Inter sta lavorando alla squadra della prossima stagione con qualche ruolo da sistemare e qualcuno da piazzare in uscita. Secondo le ultime di Matteo Barzaghi, intervenuto nel corso di Campo Aperto su Sky Sport, la priorità al momento riguarda il vice Sommer. Poi c’è da capire la posizione di Dumfries e di Correa

RUOLO DA COPRIRE – L’Inter lavora alla squadra della prossima stagione. Il club nerazzurro non ha intenzione di stravolgere la squadra che ha conquistato la seconda stella, ma c’è un ruolo da sistemare e riguarda il vice di Yann Sommer. Matteo Barzaghi lascia aperta anche l’opzione Emil Audero: «Un acquisto sicuro è il vice Sommer, quindi insieme a Taremi e Zielinski sono tre acquisti. Gli altri sono legati ad eventuali uscite. Altrimenti potrebbero anche rimanere tre, la cosa importante è arrivare o a Bento oppure riaprire il discorso su Audero per capire chi potrà accompagnare Sommer. Con Bento ci sarebbe anche una prospettiva futura».

Inter, in bilico la posizione di Dumfries: già individuato il sostituto. Poi si ragiona su un attaccante

IN BILICO – L’Inter deve ancora definire il futuro di Denzel Dumfries, attualmente aperto a qualsiasi opzione: «Poi bisogna capire cosa succederà con Dumfries, di tutte le trattative per i rinnovi è quella che non è decollata. Quando si è arenata a quel punto l’Inter ha detto ‘visto che il contratto scade nel 2025 in estate può anche partire’. Qualcosa negli ultimi mesi si è riaperto, non è escluso che rinnovi. Nel caso in cui andasse via, Ndoye del Bologna è un possibile sostituto dell’olandese».

SOLUZIONE CERCASI – Per finire Barzaghi fa il punto sull’attacco, dove l’Inter sta cercando una soluzione per Joaquin Correa, di ritorno dal prestito al Marsiglia: «In attacco l’Inter è a posto così, in sede stanno passando tanti intermediari, anche oggi, per capire se si può trovare una soluzione per Correa».