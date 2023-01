Inter, chi è Tiago Djalò? Il primo obiettivo, intrecci con il Milan e Leao – TS

Il primo nome sulla lista della dirigenza dell’Inter per la difesa della prossima stagione è Tiago Djalò. Il giocatore è del Lille e ha già avuto un’esperienza in Italia, precisamente con la Primavera del Milan.

OBIETTIVO – Secondo Tuttosport, l’obiettivo numero uno dell’Inter per la difesa della prossima stagione è Tiago Djalò. Piero Ausilio ha individuato il portoghese come alternativa a Milan Skriniar, ormai quasi certo della partenza in estate. Il difensore è di proprietà del Lille, ma ha avuto già un’esperienza in Italia, proprio con il Milan Primavera. I rossoneri acquistarono Djalò dallo Sporting Lisbona per un milione di euro nel gennaio di quattro anni fa. Il calciatore fece registrare 15 presenze con l’Under 19, per poi partire in estate nell’operazione che ha portato Rafael Leao al Milan. Il giovane, da quando arrivato in Francia, ha collezionato 94 presenze tra Ligue 1, le varie competizioni nazionali e la Champions League. In Portogallo è reputato il post-Pepe, la sua valutazione è tra i 15 e i 20 milioni di euro e ci sono varie squadre che lo hanno notato, tra cui il Napoli.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna