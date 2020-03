Inter, chi con Lukaku la prossima stagione? Sanchez futuro scritto – GdS

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku è una delle certezze per l’Inter per quanto riguarda la prossima stagione, numeri alla mano. Ma chi giocherà con lui la prossima stagione? Il baby Sebastiano Esposito cresce, sirene spagnole invece per Lautaro Martinez. Alexis Sanchez torna al Manchester United: il punto secondo la “Gazzetta dello Sport”.

CON LUKAKU – Mentre Romelu Lukaku si prende l’Inter e giura amore eterno, resta incerta la situazione ad oggi riguardo il suo futuro compagno di squadra. Con Lautaro Martinez in questa stagione l’Inter ha scoperto una coppia affiatata: 39 gol su 70 sono stati firmati dalla Lu- La, a loro Antonio Conte si è aggrappato in più di un’occasione. Ma quale futuro sarà riservato all’attaccante spagnolo? Il giocatore piace molto al Barcellona che come riportato da Mundo Deportivo oggi, ha cercato già in passato di strapparlo alla concorrenza ma senza mai riuscirci (vedi articolo). Dando per scontata la permanenza del gioiellino Sebastiano Esposito, l’Inter valuta la situazione legata a Lautaro Martinez mentre è sicura per quanto riguarda Alexis Sanchez – in prestito secco dal Manchester United -, tornerà regolarmente in Premier League. A proposito di Premier League piace sempre Olivier Giroud come vice Lukaku, mentre da tenere d’occhio la situazione legata ad Aubameyang: il centravanti gabonese dell’Arsenal è in scadenza nel 2021 e in questa stagione al momento ha segnato ben 17 gol.