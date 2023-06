Inter, col Chelsea tre possibili nomi in entrata. E occhio a Dumfries – CdS

Fra Inter e Chelsea possibili alcune operazioni nel corso di questa sessione di mercato. Il Corriere dello Sport, oltre alle situazioni Lukaku (vedi articolo) e Onana (vedi articolo), mette anche Dumfries e tre giocatori ora ai Blues.

I NOMI – Romelu Lukaku e André Onana, ma non solo. Le probabilità che Inter e Chelsea in estate abbiano diversi contatti per qualche trasferimento sono molto alte, secondo il Corriere dello Sport. Un nome che piace ai Blues è quello di Denzel Dumfries, che può portare delle risorse fresche in cassa. Questo perché, va ricordato, per fare mercato l’Inter ha comunque bisogno di cedere (ma non è costretta a trovare risorse extra entro il 30 giugno). Da Londra, la fallimentare stagione appena conclusa porterà a diversi esuberi. Kalidou Koulibaly può lasciare appena un anno dopo il suo arrivo dal Napoli, in difesa c’è pure Trevoh Chalobah fra i possibili partenti. Ed è in lista d’uscita anche Ruben Loftus-Cheek, centrocampista accostato di recente al Milan. Tutti nomi che il Chelsea rimpiazzerà e che possono entrare nei discorsi con l’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno