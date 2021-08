Inter, Chelsea sta preparando offerta finale per Lukaku. Poi il sostituto

Entro fine settimana, il Chelsea dovrebbe far arrivare all’Inter offerta decisiva per Lukaku. Come riporta Manuele Baiocchini di “Sky Sport”, sarà l’ultima cessione e poi i nerazzurri cercheranno il sostituto

OFFERTA − Queste le parole di Baiocchini a Sky Sport 24: «La volontà è chiara. In questo momento il Chelsea sta studiando la possibilità di fare un’offerta finale e definitiva e soprattutto convincente per l’Inter. Entro la fine settimana, gli inglesi cercheranno di farla. Dopo Romelu Lukaku, credo che non ci sarà più nessuna cessione perché sarebbero tanti i soldi poi acquisiti. Bisogna aspettare, c’era una delusione dell’Inter nei confronti del Chelsea che ha fatto un’offerta in ritardo e non prima. L’Inter deve subito trovare il sostituto del belga».