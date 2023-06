Inter-Chelsea, maxi trattativa: in ballo non solo Lukaku e Onana – SM

I prossimi giorni saranno decisivi per scoprire le sorti di Onana e Lukaku. Ma nelle trattative di Inter e Chelsea potrebbero esserci anche altri nomi importanti. Ecco cosa riporta Sportmediaset.

PACCHETTO – Fra l’Inter e il Chelsea la situazione si fa sempre più calda, con tanti nomi in ballo fra i due club per quanto riguarda la finestra estiva di mercato. Secondo l’edizione odierna di Sportmediaset, il centro della trattativa sarebbe André Onana, fortemente desiderato dai Blues. Per questo, come riportato precedentemente in un nostro articolo, Piero Ausilio sarebbe pronto a incontrare nei prossimi giorni il Chelsea e ad ascoltare un’eventuale offerta. L’Inter, in realtà, ha un piano preciso: nei 70 milioni di euro per la cessione del portiere camerunense vorrebbe far rientrare Romelu Lukaku e non solo. La maxi trattativa, infatti, accoglierebbe anche i nomi di Kalidou Koulibaly, in prestito, e di Trevoh Chalobah. Si attendono i prossimi giorni per eventuali risvolti sul dialogo di Inter e Chelsea.

Fonte: Sportmediaset – Marco Barzaghi