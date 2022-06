Inter-Chelsea, ecco l’accordo per Lukaku. Manca via libera di Zhang – SM

L’Inter e il Chelsea, nelle prossime ore, si parleranno per chiudere definitivamente l’operazione Romelu Lukaku. Cosa manca per sbloccare il ritorno del belga a Milano? Il via dei due presidenti e dunque anche Zhang.

VIA LIBERA – Non è un affare semplice e Zhang questo lo sa bene. Riportare a Milano Lukaku è un sogno e serve che tutti si incastri benissimo. Secondo quanto riporta SportMediaset ci sarà una chiamata tra Chelsea e Inter per chiudere il tutto con un prestito oneroso da 10 milioni. Ma per chiudere mancano gli ok dei due patron tra cui anche Steven Zhang.

Fonte: SportMediaset