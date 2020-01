Inter, che sfide alla Roma! Tre obiettivi comuni, Politano torna a casa – GdS

“La Gazzetta dello Sport” segnala diversi profili di mercato tangenti tra Inter e Roma. Matteo Politano potrebbe tornare nel luogo in cui è cresciuto calcisticamente. Ecco gli altri nomi al centro delle manovre invernali.

SFIDE – Inter e Roma lottano per obiettivi di classifica diversi, ma sul mercato i target d’interesse appaiono gli stessi. Il primo della lista, secondo la rosea, sarebbe Andrea Petagna, centravanti di scorta che l’Inter ha valutato a più riprese per coprire le carenze d’organico. I giallorossi starebbero valutando il profilo dell’attaccante della SPAL, in caso di partenza di Nikola Kalinic. L’altro obiettivo comune, in quella zona di campo, è Dries Mertens del Napoli. Ma le richieste d’ingaggio del 33enne (un triennale da almeno quattro milioni più bonus) rendono complicata l’operazione anche a giugno. In quest’ottica, Petagna sarebbe un profilo ideale nell’analisi del rapporto costi-benefici.

GO BACK HOME – Il ritorno in giallorosso di Matteo Politano sarebbe invece legato alla permanenza di Cengiz Under. Il turco sta facendo fatica a trovare spazio ed è richiesto da Bayern Monaco, Tottenham ed Everton. In caso di cessione, il DS Gianluca Petrachi si fionderebbe sull’esterno dell’Inter, che può partire in prestito con riscatto fissato attorno ai venti milioni di euro. L’ultimo dei profili border-line tra i due club è quello di Nahitan Nandez del Cagliari, per il quale l’Inter sembra avere una corsia preferenziale e sul quale la Roma entrerebbe a gamba tesa solo nel caso in cui dovesse incrinarsi pesantemente il rapporto col club sardo.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Massimo Cecchini