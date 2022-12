Inter, che mercato sarà a gennaio? Società chiarisce: veri ‘acquisti’ già in casa

Il mercato invernale è alle porte e sono già tanti i nomi accostati all’Inter, forse troppi. Da Marcus Thuram a Frank Kessié, passando anche per Chris Smalling e la possibile partenza di Robin Gosens. Ma qual è la verità dietro quello che sarà il mercato invernale per i nerazzurri? In società però hanno già le idee ben chiare.

SOLUZIONE CASALINGA – La dirigenza dell’Inter lavora continuamente per studiare possibili colpi di gennaio, ma spera di ricevere risposte importanti già dalla rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il mercato dell’autofinanziamento impone intelligenza e soprattutto prudenza. Due qualità che sicuramente ai nostri dirigenti non manca, ma senza colpi in uscita difficilmente la società piazzerà colpi in entrata. In Viale della Liberazione le idee sono abbastanza chiare, e ad oggi l’unico giocatore che potrebbe realmente lasciare l’Inter è Robin Gosens, che di lasciare Milano proprio non ne vuole sapere. E ha anche ragione. Fin qui chiuso dall’esplosione di Federico Dimarco sulla fascia sinistra, il tedesco è tornato ad allenarsi più carico che mai e lo ha dimostrato anche nelle amichevoli disputate fin qui. Inoltre, cederlo a livello economico non sarà facile dato che l’obiettivo del club è quello di non creare una minusvalenza. Per lo stesso motivo (economico), sarà difficile vedere subito Thuram a Milano, men che meno Frank Kessié che al Barcellona percepisce uno stipendio di 6,5 milioni e in nerazzurro sarebbe chiuso da Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu (oltre che da Henrikh Mhitaryan).

ACQUISTI IN CASA – La verità è che l’Inter difficilmente farà qualcosa già a gennaio, sia in entrata che in uscita. Nelle idee della società c’è quella di continuare a credere nel gruppo squadra attualmente a disposizione di Simone Inzaghi, puntando soprattutto su due “nuovi” acquisti fatti in casa, o recuperi per meglio dire. Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, che fin qui hanno giocato rispettivamente 10 e 4 partite con l’Inter passando il resto dei giorni in infermeria. Con l’inserimento di questi due giocatori – salvo infortuni -, la dirigenza è più che certa di poter recuperare qualche punto al Napoli, giocandosi poi lo scudetto fino all’ultima giornata. Senza dimenticare anche Raoul Bellanova e Kristjan Asllani, fin qui utilizzati pochissimo ma per ovvi motivi. Chiusi attualmente dalla tanta concorrenza, i due giovani (rispettivamente classe 2000 e 2002), nel corso di queste amichevoli invernali stanno trovando più spazio mostrando tutte le loro qualità. Considerando i tanti impegni a gennaio, saranno sicuramente utili