Inter, cessioni ma niente smantellamento: squadra competitiva – Sky

Nonostante in casa Inter sul mercato siano previste le cessioni di qualche nome grosso, secondo “Sky Sport” la società avrebbe dato rassicurazioni sul fatto che la squadra resterà competitiva.

NO SMANTELLAMENTO – Con l’ormai quasi ufficiale arrivo di Simone Inzaghi (vedi articolo), in casa Inter si dovrà iniziare a pensare alla rosa per la prossima stagione. Nonostante siano previste cessioni eccellenti, secondo quanto riporta l’inviato di “Sky Sport” Andrea Paventi, la società avrebbe rassicurato tutti sulla competitività della squadra. Queste le sue parole: «L’Inter ha bisogno di cedere qualche giocatore, ma è difficile fare dei numeri. Dipenderà dalle offerte che arriveranno e a come potrebbero incastrarsi alcune occasioni di mercato. Ora ci sarà il confronto con Simone Inzaghi. L’Inter sarà diversa, potrà cambiare, ma quello che ci è stato detto è che la squadra rimarrà competitiva».