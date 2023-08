Inter, altra cessione: un Primavera passa in Olanda

Altra cessione in vista per l’Inter, molto attiva in questa sessione di calciomercato sia in entrata che – come in questo caso – in uscita. Un giocatore della Primavera è infatti in procinto di passare in Olanda, all’Utrecht, come scrive il noto portale danese Tipsbladet.

CESSIONE – Dalla Primavera dell’Inter all’Olanda, sponda Utrecht. Questa la parabola del 19enne centrocampista danese Silas Andersen, arrivato in nerazzurro dal Copenhagen nel 2021. Dopo due stagioni nelle giovanili nerazzurre, il giocatore è in procinto di svolgere le visite mediche con l’Utrecht prima di definire il suo passaggio a titolo definitivo con un contratto triennale.