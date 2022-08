Inter, cessione Pinamonti aiuta ma non basta: altre partenze in vista? – TS

L’Inter dovrà chiudere il mercato con un attivo di 60 milioni. Secondo Tuttosport, la cessione di Pinamonti al Sassuolo aiuta i nerazzurri, ma non basta. In arrivo altre partenze?

OBIETTIVO – L’Inter, come noto, dovrà chiudere con un attivo di 60 milioni entro giugno del 2023. Un obiettivo imposto dalla proprietà e per cui la dirigenza sta lavorando alacremente nelle ultime settimane. La cessione di Pinamonti al Sassuolo per 20 milioni, secondo Tuttosport, aiuta ad avvicinarsi l’obiettivo ma potrebbe non essere sufficiente per “calmare le acque” sino a gennaio. I nerazzurri, secondo il quotidiano, potrebbero quindi decidere di sacrificare un pezzo pregiato della rosa negli ultimi giorni di mercato: il principale indiziato è Dumfries, cercato dal Chelsea, ma attenzione anche ai possibili addii di Casadei e Skriniar.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini