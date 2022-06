Inter, cercasi vice Brozovic. Asllani si complica ma spunta un nome inedito

Continua la caccia al vice Brozovic in casa Inter. Asllani è la pista che piace di più anche se l’operazione sta per complicarsi. C’è un nome nuovo

VICE BROZOVIC − A.A.A cercasi vice Marcelo Brozovic. Nell’ultima stagione, l’Inter ha pagato a caro prezzo la mancanza in un paio di partite del regista croato. Marotta e Ausilio non vogliono farsi trovare più impreparati tant’è che si è aperta la caccia al suo sostituto. Il nome in cima alla lista rimane quello di Asllani dell’Empoli. Nelle ultime ore, però, la pista albanese sta per complicarsi. Motivo: l’inserimento del Newcastle. I soldi messi sul piatto dalla società inglese rischiano concretamente di far alzare le pretese del patron toscano Corsi. Sport Mediaset ha però rivelato un altro nome: Jerdy Schouten del Bologna. Nell’ultima annata, il centrocampista olandese ha giocato solo 18 partite complessive a causa di alcuni guai fisici.