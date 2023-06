L’Inter cerca una quarta punta: spunta il nome di Bonazzoli! − Sky

L’Inter è alla ricerca di una quarta punta poiché Joaquin Correa è in uscita. Spunta il nome di Bonazzoli, cresciuto nelle giovanili nerazzurre

NUOVO NOME − Spunta il nome di Federico Bonazzoli come quarta punta per l’Inter. A riportarlo Gianluca Di Marzio, ospite negli studi di Speciale Calciomercato su Sky Sport. Questo significa che Correa è in uscita dal club nerazzurro e può partire in caso di offerta importante nei suoi confronti. Per Bonazzoli si tratterebbe di un ritorno all’Inter. L’attaccante, oggi al Sassuolo, è cresciuto infatti nelle giovanili nerazzurre facendosi notare soprattutto in Primavera.