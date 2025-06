Inter, a centrocampo si interviene in un caso! Ricci in lista (e non solo) – CdS

L’Inter pianifica di investire a centrocampo soltanto nel caso in cui si verifichi una condizione in estate. In quella circostanza, i nerazzurri guardano a due profili in particolare.

LA SITUAZIONE – L’Inter non ha intenzione, al momento, di effettuare nuovi innesti a centrocampo dopo quello di Petar Sucic. I nerazzurri, infatti, ritengono che il reparto possa essere ridefinito nella sua composizione soltanto in caso di trasferimento estivo di Kristjan Asllani Davide Frattesi. È dunque l’ipotesi di una duplice cessione a rappresentare la premessa indispensabile di un investimento a centrocampo. Ciò perché si considera la zona mediana del campo ampiamente completa nei nomi e nelle qualità espresse.

Inter, il centrocampo cambierebbe in caso di duplice cessione: i due nomi in lizza

LO SCENARIO – Laddove dovessero essere ceduti sia Asllani sia Frattesi, l’Inter tornerebbe sul mercato alla ricerca di profili ritenuti all’altezza per rinforzare il reparto. I principali nomi in lista sono due, entrambi affermatisi nelle ultime stagioni in Serie A: Samuele Ricci e Marten Frendrup. La prima pista appare al momento più complicata, considerati i progressi effettuati negli ultimi giorni dal Milan con il Torino per l’acquisto dell’italiano. Ecco che, se l’Inter intende realmente cambiare una realtà che sembra destinata a una certa conclusione, deve risolvere il più in fretta possibile i due dossier di mercato legati ai propri centrocampisti. Per evitare di restare col cerino in mano.

Fonte: Pietro Guadagno – Corriere dello Sport