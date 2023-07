Inter, a centrocampo non solo idea Frattesi. Un altro derby? – Sky

L’Inter punta a rinforzare il reparto di centrocampo e aggiunge alla lista di desideri anche un altro nome oltre a quello di Frattesi. Sky Sport 24 informa sulla situazione.

CENTROCAMPO – Con l’eventuale uscita di Marcelo Brozovic, la cui trattativa con l’Al-Nassr pare essersi sbloccata, l’Inter si guarda intorno per rinforzare il centrocampo. Il nome che si è sentito più spesso nelle ultime settimane è quello di Davide Frattesi ma da Sky Sport 24 emerge che nel mirino dei nerazzurri c’è anche un altro centrocampista del campionato di Serie A. Secondo Alessandro Sugoni, infatti, l’Inter ha messo gli occhi anche su Lazar Samardzic. Il calciatore dell’Udinese, però, non piace solo alla dirigenza interista. Anche il Milan pensa a lui e dopo quello per Marcus Thuram e Frattesi potrebbe dare il via a un nuovo derby di mercato. Proprio in merito a quest’ultimo, il giornalista spiega che i rossoneri probabilmente incontreranno la dirigenza del Sassuolo la prossima settimana per discutere del futuro del centrocampista. Con l’Inter che frena nella trattativa per Frattesi la Roma si fa sempre più vicina.

Fonte: Sky Sport 24 – Alessandro Sugoni