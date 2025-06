Inter, centrocampo affollato: in sette per sei posti, uno dovrà partire – CdS

Il centrocampo dell’Inter si prepara a vivere settimane caldissime, ma non solo sul campo. Con l’arrivo di Petar Sucic, ufficializzato nei giorni scorsi e già aggregato alla squadra negli Stati Uniti, il reparto mediano a disposizione di Cristian Chivu è diventato numericamente sovraccarico.

CHI ESCE? – Sono infatti sette i centrocampisti attualmente in rosa: Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan, Davide Frattesi, Kristjan Asllani, Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski e appunto Petar Sucic. Numeri che, per forza di cose, impongono una riflessione: almeno uno è destinato a partire. Non è più scontato che il sacrificato possa essere Davide Frattesi, inizialmente tra i principali indiziati a cambiare aria dopo un’annata vissuta a fasi alterne sotto Inzaghi. Con l’arrivo di Chivu, però, le gerarchie sembrano essere cambiate: il tecnico rumeno ha espresso apprezzamento per il centrocampista azzurro e pare intenzionato a puntare su di lui.

Asllani e Calhanoglu ora i primi indiziati

LA SITUAZIONE A CENTROCAMPO – Più in bilico invece la posizione di Kristjan Asllani, che però si sta giocando con personalità le sue carte nel Mondiale per Club. Il giovane albanese ha preso in mano le chiavi del centrocampo durante l’assenza di Calhanoglu, mostrando maturità e intelligenza tattica. Il nome che fa più rumore, però, è quello di Hakan Calhanoglu. Il regista turco è tornato a Istanbul per motivi personali dopo l’ennesimo fastidio muscolare, e ieri è stato immortalato durante un matrimonio, dove – secondo quanto riportato da “Le Marca Sports” – avrebbe risposto con un eloquente «Speriamo» alla domanda di un tifoso sul possibile approdo al Galatasaray. Da Viale della Liberazione, però, smentiscono ogni tipo di trattativa: né il club turco ha presentato offerte ufficiali né Calhanoglu ha manifestato la volontà di andare via.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno