Inter, ceduto un giovane classe 2006! Altra operazione col Parma

L’Inter ha ceduto un giovane ragazzo classe 2006 e ha chiuso così un’altra operazione proprio con il Parma. Gianluca Di Marzio ha dato la notizia sul suo profilo X.

VIA – Dal settore giovanile dell’Inter passando per Under-17, 18 e 19 adesso è il momento dei saluti. Dopo sei mesi di prestito Edoardo Tigani torna al Parma e stavolta lo fa stabilmente. L’Inter ha dato il via libera alla cessione del giovane giocatore classe 2006 che ha compiuto pochi giorni fa 19 anni. L’acquisto è a titolo definitivo e mostra ancora una volta se ce ne fosse bisogno gli ottimi rapporti che ci sono tra le società di Inter e Parma.