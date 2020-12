Inter cede per alleggerire il monte ingaggi, solo un acquisto per Conte – SM

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

L’Inter continua a fare i conti con una situazione finanziaria che non permette spese folli. Come riportato da Claudio Raimondi – giornalista di “Sport Mediaset” – a “Tiki Taka – La Repubblica del Pallone” su Italia, per gennaio è previsto un solo arrivo per Conte a fronte di quattro partenze

MERCATO LIMITATO – L’Inter a gennaio vuole abbattere il monte ingaggi e per riuscirci si libererà almeno di quattro calciatori (vedi articolo). Per farlo si terrà conto anche di operazioni in prestito. E pure le piste che avrebbero portato a Olivier Giroud (Chelsea) o Arkadiusz Milik (Napoli), come vice-Romelu Lukaku in attacco, sono state abbandonate. Per Antonio Conte l’unico “regalo” di gennaio potrebbe essere l’esterno mancino Emerson Palmieri, ovviamente in prestito dal Chelsea. Si prospetta un mercato invernale al risparmio in casa Inter.