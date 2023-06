Inter, Ceballos nel mirino: è il profilo giusto per il centrocampo?

L’Inter segue Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid con contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Vediamo se lo spagnolo sarebbe il nome giusto per rinforzare la mediana nerazzurra.

MERCATO IN FERMENTO – La stagione 2022/23 dell’Inter deve ancora finire, tuttavia in Viale della Liberazione si pensa già al prossimo futuro. A prescindere da come andrà la Finale di Champions League, che si disputerà sabato a Istanbul contro il Manchester City. E la dirigenza nerazzurra si sta muovendo setacciando innanzitutto il mercato dei parametri zero. E tra i vari nomi che Piero Ausilio e colleghi stanno vagliando c’è quello di Dani Ceballos, centrocampista classe 1996 del Real Madrid. Un profilo curioso da associare all’Inter, e che approfondiremo nei prossimi paragrafi.

Dani Ceballos: età, ruolo e profilo dell’obiettivo Inter

PROFILO BASE – Daniel Ceballos Fernandez nasce il 7 agosto 1996 a Utrera, in provincia di Siviglia. E proprio qui cresce calcisticamente, giocando nelle giovanili del Siviglia e del Betis. L’andaluso nasce come ala sinistra, ma in realtà è in grado di (e gradisce molto) ricoprire ogni ruolo nel tridente offensivo alle spalle di una prima punta. Un modulo tuttavia non così diffuso, e che obbliga quindi Ceballos ad arretrare presto nella posizione di mezzala, la più funzionale ma meno congeniale per lui. Che infatti non riesce ad affermarsi realmente né al Real Madrid, dove arriva a 21 anni, né all’Arsenal, dove disputa un biennio meno brillante del previsto.

MANCA L’ULTIMO – A due mesi circa dal compimento dei 28 anni, Dani Ceballos sembra ormai definitivamente tesserato nella formazione degli eterni incompiuti. Anche e soprattutto perché coi club non è mai riuscito a dare un solido seguito ai meravigliosi Europei Under-21 disputati (e vinti) con la Spagna nel 2019. In quella rassegna, in cui aveva già 23 anni, l’andaluso sembrò giocare un calcio concettualmente diversissimo dagli altri, finendo nel miglior undici del torneo. Di quella sfolgorante Spagna Under-21 lui era il trequartista, il ruolo che probabilmente è maggiormente nelle sue corde. Eppure né al Real Madrid né soprattutto all’Arsenal, dove la concorrenza era sicuramente meno proibitiva, riesce a imporsi realmente. Tanto che il suo contratto verrà lasciato scadere il prossimo 30 giugno senza troppi rimorsi (nonostante le parole del suo allenatore, Carlo Ancelotti). Ed è qui che si inserisce l’Inter, sempre a caccia di occasioni di mercato.

COME PUNTELLO – Partiamo dall’aspetto più semplice: Dani Ceballos sarebbe un affare per l’Inter, economicamente parlando. Sia perché arriverebbe a parametro zero, avendo ancora qualche anno di futuribilità per un eventuale guadagno. Sia perché guadagna 1,5 milioni all’anno (fonte: Calcio e Finanza), ossia la stessa cifra di Roberto Gagliardini, prossimo all’addio ai nerazzurri. Avendo tuttavia una qualità di calcio decisamente superiore a quella dell’ex Atalanta. Rimane solo da chiedersi come giocherebbe Ceballos in nerazzurro, nell’attuale 3-5-2 di Simone Inzaghi. Osserviamo la sua heatmap stagionale, presa da SofaScore:

Appare logico ipotizzare Dani Ceballos come interno di sinistra nell’attuale mediana a tre nerazzurra, nella posizione che oggi ricopre solitamente Hakan Calhanoglu. Tuttavia, appare alquanto improbabile vedere lo spagnolo come futuro titolare dell’Inter. Il suo profilo comporta troppi dubbi sull’effettiva solidità di un suo inserimento, specie in un meccanismo così oliato come l’Inter di Inzaghi. Diverso è il discorso se si considera l’andaluso come nuovo elemento nelle rotazioni. In quel caso sarebbe un upgrade notevole rispetto a Gagliardini, oltre che alternativa più fresca rispetto a Henrikh Mkhitaryan.