Inter, c’è Zefi: gol e prodezze. Battuta concorrenza di PSV e Juventus – TS

Inter, arriva il baby prodigio Kevin Zefi, “TuttoSport” oggi in edicola parla del 16enne irlandese dal dribbling ubriacante.

BABY TALENTO – Zefi, presto sarà a disposizione dell’Inter. Un talento con un futuro radioso, come specificato oggi tra le colonne di “TuttoSport”. Considerato in patria un piccolo campioncino, l’Inter si è aggiudicata il classe 2005 che di ruolo fa l’ala sinistra di piede destro, che ama rientrare e calciare di potenza e precisione. Con la maglia dello Shamrock Rovers II nella sconfitta contro il Logford Town a 15 anni e 206 giorni è diventato il più giovane marcatore della League of Ireland. Quel gol, considerato anche le prestazioni di livello nella First Division (che equivale alla nostra Serie B), hanno attirato l’interesse di diversi club in Europa. Per questo motivo, battuta dunque la concorrenza di PSV e Juventus. Il calciatore si unirà presto alla Primavera allenata da Cristian Chivu.

Fonte: TuttoSport