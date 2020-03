Inter, c’Ã¨ concorrenza per Kumbulla: arriva la Lazio – CdS

Inter, c’è concorrenza per Kumbulla: arriva la Lazio – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che anche la Lazio è molto interessata a Kumbulla, ma l’Inter resta in pole position.

TENTATIVO BIANCOCELESTE – La notizia rimbalza dall’Albania: Marash Kumbulla è ancora nei pensieri della Lazio. Tare continua a mantenere rapporti e contatti con gli agenti e con la famiglia del difensore centrale del Verona, nato a Peschiera del Garda da genitori albanesi. Il ct Reja, considerando la doppia cittadinanza, a metà ottobre lo ha fatto debuttare nella nazionale maggiore prima che entrasse nel mirino di Mancini e nel giro azzurro.

NERAZZURRI IN POLE – L’Inter è in primissima fila e resta la grande favorita per Kumbulla, si parla persino del Chelsea e di offerte in arrivo dalla Premier, ma sul giocatore si registra l’attenzione (ancora viva) del club biancoceleste. Tare ci pensava già otto-dieci mesi fa, lo ha seguito e non lo ha mai mollato, ecco l’indiscrezione venuta alla luce nelle ultime ore. E’ chiaro che molto, o tutto, dipenderà dalla valutazione e dagli sviluppi legati al campionato sospeso, se ripartirà e quando. Nessuno oggi può immaginare il mercato che verrà, con quali prospettive e in quanto tempo si potrà consumare, troppe variabili da calcolare. Kumbulla, classe Duemila, nell’attesa resta un nome da monitorare e da tenere d’occhio in orbita Lazio.