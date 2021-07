Inter, casting quarta punta: mercato o risorsa interna? Raspadori in pole – TS

L’Inter lavorerà per mettere a disposizione di Simone Inzaghi una quarta punta, anche se c’è da valutare la situazione riguardo Sanchez. Secondo “TuttoSport” Raspadori resta il nome in pole.

QUARTA PUNTA – Il vero obiettivo in attacco è Giacomo Raspadori, l’Inter ha più volte parlato con il Sassuolo e il suo agente, ma la società emiliana non vuole liberarsene già da questa sessione di mercato. Resta sempre viva l’opzione Keita Balde, che si è proposto all’Inter dopo essere rientrato a Monaco. Tra i nomi che piacciono, anche quello di Petagna (vedi articolo), che rappresenterebbe il perfetto sostituto di Lukaku, ma il Napoli non apre. Scamacca poi, rientrato dal prestito al Genoa, al Sassuolo sarà chiuso da Caputo titolare inamovibile. Lui potrebbe essere una soluzione in prestito gli ultimi giorni di mercato. Tra i nomi all’estero invece non dimentichiamo Jovic, che il Real vuole dare via e che ha già proposto. Attenzione però alla possibile soluzione interna: Salcedo è sotto esame e potrebbe restare, stessa cosa Satriano, anche se richiestissimo in Italia e altrove.

Fonte: TuttoSport