Inter, via ai casting per il post Acerbi: due strade e molteplici nomi! – TS

L’Inter si porta avanti per il futuro della sua difesa. La prima necessità è trovare un sostituto di Francesco Acerbi e i profili da vagliare sono già tantissimi.

SOSTITUTO – Da circa dieci giorni si è conclusa la finestra estiva di mercato, ma l’Inter – che ama giocare d’anticipo – pensa e si organizza già per la prossima. La dirigenza nerazzurra ha appena regalato a Simone Inzaghi il tanto richiesto vice di Alessandro Bastoni, tuttavia presto saranno attesi nuovi innesti proprio in difesa. La carta d’identità di Francesco Acerbi (37 anni il prossimo 10 febbraio) inizia a lanciare qualche segnale d’allarme, soprattutto considerando che anche il suo vicario corre ormai verso i 33 anni. Per De Vrij l’Inter potrebbe decidere di usufruire dell’opzione di rinnovo di contratto per un altro anno, senza però trascurare l’intervento sul mercato per un nuovo acquisto.

DUE ALTERNATIVE – Dunque sono praticamente già aperti i casting per il centrale di difesa che andrà a sostituire, nel prossimo futuro, Francesco Acerbi. Le strade che l’Inter ha iniziato a tracciare sono due: una porta ai possibili svincolati offerti dal mercato, l’altra a dei nomi noti alla dirigenza nerazzurra e alla Serie A.

Inter alla ricerca del post Acerbi: tutti i nomi in lista

PRIMA STRADA – Restando nell’ultimo ambito, i nomi che suggerisce l’edizione odierna di TuttoSport sono quelli di Perr Schuurs e Giorgio Scalvini, entrambi attualmente fuori con le rispettive squadre a causa di un infortunio. I difensori di Torino e Atalanta rappresentano i due migliori identikit per l’Inter, per un serie di motivi. Tra cui: l’esperienza nel gioco a tre in difesa e, più in generale, nel campionato di Serie A, e l’età anagrafica (25 anni da compiere a breve per l’olandese e 21 per l’italiano).

VALUTAZIONI – L’Inter avrà ancora praticamente una stagione intera per giungere alle proprie conclusioni. Valutando attentamente anche i tempi e le modalità di recupero dagli infortuni dei due difensori. Tra i due, tuttavia, quello che si potrebbe considerare in pole position in una scala di interesse dell’Inter è Scalvini. D’altronde, è noto a tutti quanto il Presidente Giuseppe Marotta ami investire sui giovani calciatori italiani in grado di fortificare il blocco azzurro. Ma non solo: di mezzo c’è anche Tullio Tinti, procuratore di Simone Inzaghi, che segue gli interessi di Scalvini.

SECONDA STRADA – La seconda strada – come accennato precedentemente – è quella che porta agli svincolati. L'Inter sta guardando con attenzioni due nomi che appartengono a questa sfera di mercato: Jonathan Tah e Olivier Boscagli . Il tedesco del Bayer Leverkusen ha recentemente fatto sapere che alla fine della stagione lascerà il suo club, rendendo note alcune proposte. Oltre all'Inter, infatti, secondo TuttoSport, inseguono il difensore anche Barcellona e Liverpool. Boscagli (centrale francese del PSV), invece, sembra avere meno pretendenti – almeno attualmente. A questi due nomi, inoltre, TuttoSport aggiunge anche quello di Yarek Gasiorowski. Si tratta di un giovane prospetto, dell'età di 19 anni, del Valencia ai quali Piero Ausilio e Dario Baccin sono particolarmente interessati. La clausola del difensore è alta (45 milioni di euro), ma l'Inter potrebbe fare uno sforzo per arrivarci, soprattutto se reduce da una stagione al top in Liga .

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino