Inter, il capitolo rinnovi riguarda tre giocatori. Occhio a quello di Brozovic

L’Inter sta lavorando sui rinnovi di tre giocatori fondamentali, tra questi Marcelo Brozovic. Come riporta Sport Mediaset, attenzione alle richieste del suo procuratore

RINNOVI − In attesa del ritorno in campo, l’Inter sta lavorando per prolungare i contratti di alcuni giocatori chiave come Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Lautaro Martinez. La situazione più urgente è quella relativa al croato, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2022. Al momento, la richiesta dei nerazzurri è un aumento a 4,5 milioni di euro contro i 3,5 attuali. Attenzione però all’entourage del calciatore che chiede circa 6 milioni di euro. Quanto al campione d’Europa Barella, il suo rinnovo potrà essere gestito in maniera più tranquilla visto che va in scadenza nel 2024. Gli unici contatti tra club e procuratore sono avvenuti durante la trasferta di Kiev. Di Barella se ne riparlerà dopo aver definito le situazioni di Brozovic e del Toro. Infine, per quanto riguarda Lautaro Martinez (vedi dichiarazioni procuratore) manca soltanto l’ufficialità.