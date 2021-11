Inter, capitolo rinnovi Brozovic e Perisic. Due situazioni diverse − SM

Oltre al capitolo mercato (vedi articolo), l’Inter è al lavoro anche per rinnovare i contratti dei propri big in rosa. Tra questi, rientrano i croati Marcelo Brozovic e Ivan Perisic

BROZOVIC − Sul fronte Marcelo Brozovic, c’è ottimismo in casa Inter (vedi dichiarazioni Marotta). Il centrocampista croato è ormai un giocatore imprescindibile da alcuni anni e i nerazzurri hanno tutta l’intenzione di volerlo blindare per proteggerlo dalle sirene inglesi e tedesche (a zero nel 2022). Come riporta Sport Mediaset, prossima settimana è previsto un nuovo incontro con il padre-agente del calciatore, utile per trovare la quadra definitiva sull’accordo (5/5,5 milioni fino al 2025).

PERISIC − Diversa è invece la situazione relativa a Ivan Perisic. Il contratto del laterale va in scadenza il prossimo 30 giugno 2022 e ancora non ha deciso nulla sul suo futuro. L’Inter, vista la grande stagione che sta disputando, vorrebbe tenerlo prolungandogli il contratto. Rispetto al connazionale, però, i tempi per Perisic saranno molto più lunghi e incerti.