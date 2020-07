Inter, campagna acquisti mirata: dopo Hakimi tocca a Kumbulla – GdS

L’Inter dopo aver ingaggiato Achraf Hakimi dal Real Madrid (manca solo l’ufficialità), secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” è pronta a fare un mercato mirato alle esigenze della squadra e le richieste di Antonio Conte. Il prossimo obiettivo difatti sarà il terzo centrale: continua l’interesse per Marash Kumbulla.

DOPO HAKIMI – L’Inter dopo aver preso Achraf Hakimi dal Real Madrid, si concentrerà sulla fascia sinistra. Diversi i nomi già da tempo: da Emerson Palmieri e Marcos Alonso del Chelsea a Junior Firpo del Barcellona. E per la difesa i nerazzurri seguono ancora Marash Kumbulla del Verona, nonostante l’inserimento della Lazio. L’Inter dopo l’affondo del club biancoceleste ha incontrato il suo agente a Milano per una chiacchierata informale, per chiedere informazioni e ribadire l’interesse dell’Inter assicurando un’eventuale rilancio.

Fonte: Gazzetta dello Sport.