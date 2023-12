L’Inter ha cambiato idea? Si agirà se si verificasse uno scenario − SM

L’Inter potrebbe azionarsi sul mercato di gennaio. Gli scenari stanno facendo cambiare idea a Inzaghi e alla dirigenza.

OCCASIONE − Inter in difetto con i gol degli attaccanti di riserva. Ad oggi Lautaro Martinez e Thuram hanno trascinato la squadra di Simone Inzaghi a suon reti e prestazioni di altissimo livello. In due hanno già totalizzato 23 gol e 8 assist. Ma se c’è da rilevare un problema nei nerazzurri, artefici fino ad ora di una stagione molto positiva con primo posto in campionato e qualificazione agli ottavi di Champions League, è quello legato a Sanchez e Arnautovic. I due faticano ad ingranare tanto da aver messo a referto solamente tre reti e un assist. Come riferisce Sport Mediaset, se fino a qualche settimana fa l’Inter pensava di non dover intervenire sul mercato, oggi invece un pensierino potrebbe farlo. In pratica se si presentasse un’occasione il club la coglierebbe.