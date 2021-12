Inter, cambiate le percentuali sul rinnovo di Perisic. Brozovic ci siamo!

L’Inter lavora anche sul rinnovo di contratto di due giocatori, Perisic e Brozovic. Maggior ottimismo sul prolungamento dell’esterno, per il regista chiusura vicina

RINNOVI − Tiene banco in casa Inter il capitolo rinnovo Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. Come riporta Alfredo Pedulla in collegamento da Roma per Sportitalia, le quotazioni dell’esterno sono nettamente migliorate. Se prima della gara di ritorno tra Inter e Shakhtar Donetsk le sue percentuali di rinnovo erano basse intorno al 20%, queste sono aumentate subito dopo la sfida di Champions League. Adesso, le chance di permanenza sono salite al 60/70%. Per quanto riguarda il regista, la situazione è quasi definita. Subito dopo la gara contro il Real Madrid, ci sarà la fumata bianca. Inter disposta ad arrivare a 6 milioni di euro pur di accontentare il giocatore.