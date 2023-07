Inter, sempre sostenibilità. I rinnovi di Calhanoglu e Bastoni – TS

L’Inter ha annunciato già da qualche giorno due rinnovi molto importanti, ossia quelli di Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni. L’imperativo nerazzurro è la sostenibilità economica, questa volta rispettata.

PIANO – Gli aumenti di ingaggio con i rinnovi di Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni ci sono stati, ma rispettando la sostenibilità che la dirigenza si è imposta. Per quanto riguarda il difensore il suo arrivo è costato 40.7 milioni di euro. Aveva perciò un peso a bilancio fino alla scorsa stagione di 11.7: 6.5 per l’ammortamento annuale, 5.2 l’ingaggio lordo. L’accordo, in scadenza nel 2024, è stato prolungato fino al 2028 e l’ammortamento è ovviamente sceso. Lo stipendio è salito a 5 milioni netti, ma nel prossimo esercizio Bastoni peserà 1.1 milioni in meno. Calhanoglu invece ha un peso economico in crescita. In scadenza nel 2024 con un peso di 10.1 milioni di euro, adesso con il nuovo contratto fino al 2027 l’ammortamento è calato di 600mila euro ma lo stipendio salito a 6 milioni. A bilancio il turco peserà circa un milione in più.

Fonte: Tuttosport – F.M.