Inter, il calciomercato non è concluso: due ruoli e un filo conduttore – SM

L’Inter intende concludere il suo calciomercato estivo con due colpi in grado di garantire a Simone Inzaghi quelle pedine richieste per aumentare la competitività della squadra interista.

L’IDEA – L’Inter ha ancora due colpi da poter assestare nel finale della finestra estiva di calciomercato. In particolare, come segnalato da Sport Mediaset, l’attenzione è riversata sull’ingaggio di un braccetto di sinistra o esterno di sinistra in grado di rappresentare il sostituto materiale di Carlos Augusto, a seconda della posizione in cui lo si vorrà schierare nel corso della stagione, e sull’acquisto di un attaccante futuribile con cui completare il reparto.

Inter ancora in azione sul calciomercato: ragionamento unitario!

FILO CONDUTTORE – In entrambi i casi, il disegno che la dirigenza e lo staff tecnico del club meneghino hanno in mente è quello di rinvigorire la rosa con dei colpi intelligenti che possano servire tanto per il presente, nell’ottica di avere delle batterie di titolari in ogni posizione del campo, quanto per il futuro. L’idea di acquistare un attaccante che possa costituire un asset strategico per le prossime stagioni rientra proprio in questo disegno. Nell’ottica di poter disporre di cinque attaccanti su cui poter contare con convinzione e fiducia nella prossima stagione. Joaquin Correa e Marko Arnautović permettendo.